Zamestnávatelia majú nejasnosti pri poskytovaní príspevku na stravu, otázna je aj ochrana pred exekúciami

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia majú viaceré nejasnosti pri poskytovaní príspevku na stravovanie, ktorý si bude môcť časť zamestnancov zvoliť namiesto stravného lístka od začiatku marca tohto roka. Ako v tlačovej správe uvádza Asociácia moderných benefitov (AMOBE) združujúca emitentov stravných lístkov, nejasnosti sa týkajú výšky finančného príspevku, ktorú majú zamestnávatelia vyplácať na účet, či v hotovosti z pokladne. Zamestnanci zase nemajú jasno v tom, či je predsa len finančný príspevok chránený pred exekúciami.Zamestnanci sa obracajú na členov AMOBE s otázkou k výške finančného príspevku, na ktorý majú nárok. Tá závisí od zamestnávateľa, zákon hovorí len o minimálnej a maximálnej čiastke. Nie je však jasné, v akej sume sa má finančný príspevok vyplácať. "Zamestnanec musí dostať k prvému dňu v mesiaci finančný príspevok zamestnávateľa v minimálnej hodnote 2,11 eura na deň. Nie je však jednoznačne povedané, či by to nemalo byť 3,83 eura, teda ekvivalent hodnoty stravného lístka,“ tvrdí prezident AMOBE Štefan Petrík Otázna podľa neho zostáva aj ochrana príspevku na stravovanie pred exekúciami, hoci poslanci parlamentu pri schvaľovaní zmien tvrdili, že aj finančný príspevok je pred exekúciou chránený. "Obracajú sa na nás zamestnanci s informáciou, že podľa ich HR oddelení podlieha finančný príspevok v zmysle platných zákonov exekúcii. Takéto informácie odznievajú aj na školeniach daňových poradcov,“ upozorňuje Petrík.Od začiatku marca tohto roka dostanú zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú tento týždeň podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová . Právo výberu sa bude týkať len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.Zamestnávateľ bude podľa rezortu práce môcť upraviť pravidlá, akým spôsobom sa realizuje výber zo strany zamestnanca. Zamestnanec bude svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov. Zamestnávatelia sa budú môcť rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka.Od marca tohto roka sa tiež zníži výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 % na maximálne 2 %, čím klesnú náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami. Od 1. januára 2023 sa na Slovensku zavedie povinná elektronická forma stravovacej poukážky. Výnimkou budú len prípady, v ktorých sa nebude môcť elektronický gastrolistok z objektívnych dôvodov použiť na pracovisku alebo v jeho blízkosti, napríklad stravovacie zariadenie alebo obchod nebude prijímať elektronické stravovacie poukážky.