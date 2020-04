Premiér Matovič rokoval s odborármi, dohodli sa na sociálnom dialógu aj začiatku činnosti tripartity

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločným cieľom vlády a Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR je, aby čo najmenej ľudí v súčasnej kríze prišlo o prácu. Na pondelkovej tlačovej besede to po rokovaní s predstaviteľmi KOZ uviedol premiér Igor Matovič.Odborári sú podľa neho veľmi blízkym partnerom vlády. "Diskusia prebiehala vo veľmi konštruktívnom móde," povedal. Sociálny dialóg je podľa Matoviča v krízových situáciách veľmi dôležitý."Spoločne si uvedomujeme, že sme na jednej lodi. Ciele máme spoločné, ale pohľady možno niekedy iné," dodal.Šéf KOZ Marián Magdoško poukázal na to, že sociálny dialóg je pre odborárov "v týchto pohnutých časoch" veľmi dôležitý. S predstaviteľmi vlády podľa neho odborári rokovali o zachovaní zamestnanosti, sociálnom dialógu, začiatku činnosti tripartity, či o kolektívnom vyjednávaní."Dohodli sme sa, že budeme mať možnosť predložiť pripomienky k programovému vyhláseniu vlády a takisto sme sa dohodli, že zmene pracovnej legislatívy bude predchádzať sociálny dialóg," povedal.Odborári sa na rokovaní so zástupcami vlády dohodli na tom, že minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak čo najskôr predloží na rokovanie vlády návrh na vymenovanie nových členov Hospodárskej a sociálnej rady, aby mohla tripartita začať pracovať.