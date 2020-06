Premiér Matovič vládne už 100 dní, namiesto redukcie úradov vytvoril niekoľko nových

Transformácia úradu vicepremiéra

Kauza Krištúfkovej bakalárka

Výmena prednostov okresných úradov

28.6.2020 - Aj napriek tomu, že sa vláda Igora Matoviča (OĽaNO) vo svojom programovom vyhlásení zaviazala zredukovať počet existujúcich úradov, počas prvých 100 dní svojho fungovania vytvorila niekoľko nových úradov. Pribudla funkcia podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie či splnomocnenkyne vlády pre rodinu.Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej (Za ľudí) sa zasa od 1. júla pretransformuje na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.Do funkcie vicepremiéra pre legislatívu a strategické plánovanie bol vymenovaný nominant hnutia Sme rodina Štefan Holý, ktorého chcelo hnutie pôvodne navrhnúť za ministra dopravy.„Tento útvar bude plniť všetky legislatívne činnosti aj pre ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré sú podriadené vláde SR, bude plniť legislatívne činnosti pre ministerstvá pri návrhoch právnych predpisov zásadného významu a pri návrhoch právnych predpisov vyžadujúcich si koordináciu medzi viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy,“ píše sa v programovom vyhlásení vlády (PVV).Okrem vicepremiéra pre legislatívu a strategické plánovanie má Slovensko vo vláde ďalších dvoch podpredsedov. Veroniku Remišovú (Za ľudí) ako podpredsedníčku vlády pre investície a informatizáciu a Richarda Sulíka (SaS) ako podpredsedu vlády pre ekonomiku. Remišovej úrad sa však od 1. júla zmení na samostatné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.Parlament totiž na svojej májovej schôdzi schválili novelu zákona o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy. Koalícia túto transformáciu úradu podpredsedu na samostatné ministerstvo odôvodňovala snahou o centralizáciu a koncentráciu agendy regionálneho rozvoja a eurofondov pod jedno ministerstvo.Medializovanou témou bolo taktiež vytvorenie úradu splnomocnenkyne vlády pre rodinu, do čela ktorého bola zvolená poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Petra Krištúfková (Sme rodina).Po zverejnení informácie, že v minulosti dovolenkovala na luxusnej jachte obžalovaného podnikateľa Mariana Kočnera, sa však nakoniec po pár dňoch tejto funkcie vzdala.Okrem vytvorenia niekoľkých nových úradov došlo v prvých dňoch vlády aj k niekoľkým zmenám na postoch štátnych tajomníkov. Na ministerstve dopravy a výstavby skončil Ján Marosz (OĽaNO) a na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál (SaS). Obaja svoj koniec odôvodňovali nezhodami s vedením ministerstiev, ktoré patria hnutiu Sme rodina.Koalícia má taktiež v pláne vymeniť všetkých 72 prednostov okresných úradov, ktoré spadajú pod rezort vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v tejto súvislosti povedal, že nominanti OĽaNO vymenia prednostov na okresných úradoch, „aby tam neboli smeráci a potom sa pripravia transparentné výberové konania“.Riaditeľ mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) Gabriel Šípoš je toho názoru, že tieto pozície by mali byť apolitické. „Taká je aj ich náplň práce, preto nevidíme dôvod, prečo by si ich mali politické strany po voľbách privlastňovať,“ ozrejmil. Koaličné strany idú podľa neho proti svojim predvolebným sľubom, v rámci ktorých hovorili o depolitizácii štátnej správy.Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) sa ujala moci 21. marca, keď ju do funkcie vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Po niekoľkodňových rokovaniach ju napokon vytvorili hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina a strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí. Sto dní, odkedy je vláda pri moci, uplynie v nedeľu 28. júna.