Čo stihla ministerka Kolíková za prvých 100 dní vo funkcii? Pripravila ústavné zmeny aj novú súdnu mapu

28.6.2020 - V priebehu prvých 100 dní vo funkcii ministerky spravodlivosti pripravila Mária Kolíková (Za ľudí) ústavné zmeny týkajúce sa justície.Ako v tejto súvislosti uviedla vo štvrtok 25. júna pre médiá, v priebehu najbližších dní by pripravovaný ústavný zákon má vstúpiť do legislatívneho procesu.„Ja predpokladám, že v priebehu takého týždňa by sme to mohli zvládnuť," povedala ministerka.Ústavný zákon by podľa Kolíkovej mal riešiť viaceré body z programového vyhlásenia vlády.„Či už to bude reforma ústavného súdu, zamedzenie patovej situácie, vytvorenie Najvyššieho správneho súdu, s ktorým rátame, že by sa zriadil k prvému januáru, s tým, že by bol plne funkčný od leta budúceho roka," priblížila Kolíková s tým, že ústavný zákon má tiež riešiť napríklad problematiku vekového stropu pre sudcov.Ústavnú a zákonnú úpravu by podľa ministerky mali získať aj previerky sudcov.„Chceme dať konkrétne nástroje súdnej rade, akým spôsobom sa má vlastne preverovať majetok sudcov a v akej miere potom pôjde hlbšie, ak pri tom základnom preverení majetku budú pochybnosti o tom, ako bol získaný a akým spôsobom sa vlastne bude vykonávať previerka spoľahlivosti sudcov," povedala Kolíková.Rezort takisto podľa ministerky začal pracovať na novej súdnej mape SR (reorganizácia súdov a ich agendy, pozn. SITA). „Rovnako pripravujeme už zákony, ktoré súvisia s novou súdnou mapou," doplnila Kolíková.Ministerka zároveň vo štvrtok predstavila návrh nového úradu, ktorý by mal spravovať zaistený majetok stíhaných osôb.Trestný zákon by sa na návrh rezortu spravodlivosti mal tiež rozšíriť o nové skutkové podstaty trestných činov. Tými budú ohýbanie práva (svojvoľné rozhodovanie sudcov) a takzvané prikrmovanie (ponúkanie alebo akceptácia nenáležitých výhod).