PREMIÉR:Musíme predstaviť program zvýšenia nástupných platov pedagógov

Slovenský Grob 3. septembra (TASR) – V najbližšom období sa musí predstaviť program zvýšenia nástupných platov pedagógov. Uviedol to po otvorení školského roka na Základnej škole s materskou školou v Slovenskom Grobe (okres Pezinok) predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti so zvýšením atraktivity učiteľského povolania.povedal premiér. Podľa neho je to u mužov ešte zložitejšie.Pellegrini pripomenul, že sa budú plošne zvyšovať platy pedagogických zamestnancov, ktoré od 1. januára 2019 porastú o desať percent, a o rok neskôr, teda od 1. januára 2020, o ďalších desať percent. Okrem toho je potrebné rozmýšľaťPellegrini to považuje za kľúčové a v tejto súvislosti chce s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Martinou Lubyovou (nominantka SNS) a ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD) pracovať.dodal premiér.Starosta Slovenského Grobu Štefan Gašparovič poznamenal, že v miestnej základnej škole s nedostatkom učiteľov až taký problém nie je.povedal Gašparovič. Podľa riaditeľky základnej školy s materskou školou Anny Lalákovej za problémom s nedostatkom učiteľov najmä v Bratislave a v jej okolí sú platy. Podľa nej však stále chýbajú na základných školách najmä učitelia prvého stupňa, matematikári, ale aj vychovávatelia.dodala Laláková.