Francúzski žiaci nastúpili do škôl bez mobilných telefónov

Paríž 3. septembra (TASR) - Francúzski žiaci začali v pondelok nový školský rok bez mobilných telefónov. Stalo sa tak na základe legislatívy, ktorú v júli schválili francúzski poslanci, informovala agentúra AP.Nový zákon v zásade zakazuje používanie mobilov na základných školách. Za takéto opatrenie sa už vo svojej predvolebnej kampani zasadzoval súčasný francúzsky prezident Emmanuel Macron.Žiaci sú po novom povinní mať vypnuté svoje mobilné telefóny počas celého vyučovacieho dňa, vrátane prestávok, alebo si ich musia zamknúť do skrinky. Výnimka platí len pre postihnuté deti a núdzové situácie.Opatrenie môžu na dobrovoľnej báze zaviesť aj stredné školy.Podľa ministra školstva Jeana-Michela Blanquera má zákaz mobilov pomôcť žiakom, aby sa lepšie koncentrovali na vyučovanie, budovali vzťahy s inými deťmi a trávili menej času na internetových sociálnych sieťach. Mal by tiež obmedziť online šikanovanie, krádeže a násilie v školách.Žiakom, ktorí zákaz porušia, môžu učitelia skonfiškovať telefón a ponechať si ho až do konca vyučovania.Žiaci francúzskych škôl mali i doposiaľ zakázané používať mobily počas vyučovacích hodín. Zákaz bol však teraz rozšírený na celý čas strávený v škole.