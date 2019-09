Premiér: Na Slovensku ešte kríza nenastala, vláda prijme opatrenia

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 19. septembra (TASR) - Na Slovensku kríza ešte nenastala, ekonomika len zaznamenáva spomalenie. Vyhlásil to v parlamente počas Hodiny otázok premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že vláda sa chce na horší ekonomický vývoj pripraviť. Reagoval tak na otázku poslanca Mareka Mitterpáka (Smer-SD), ktorý sa zaujímal o kroky vlády na zvládnutie možnej celosvetovej ekonomickej krízy. O opatreniach bude premiér popoludní rokovať na Úrade vlády so zamestnávateľmi.Premiér priblížil, že hlavnou nosnou témou rokovania so zamestnávateľmi bude hľadanie nástrojov, ktorými by bolo možné zmierniť dosahy poklesu hospodárskeho rastu.skonštatoval Pellegrini.Zároveň avizoval, že riešením by mohol byť mix rôznych opatrení, ktoré budú predstavené.načrtol premiér.Predseda vlády sa vyjadril, že bude podporovať všetky možné nástroje a opatrenia, aby sa zmiernilo spomalenie ekonomiky. "doplnil premiér.Vláda podľa premiéra nečaká, čo príde, ale chce sa pripraviť dopredu.," dodal Pellegrini.