PREMIÉR: Na summite sme nehovorili o menách, Šefčovič má našu podporu

Brusel 28. mája (TASR) - Hlavy vlád a štátov členských krajín EÚ v rámci neformálneho utorňajšieho summitu v Bruseli sa prioritne venovali postupom, podľa ktorých budú hľadať vhodných kandidátov na najvyššie posty v štruktúrach EÚ, a nehovorilo sa zatiaľ o žiadnych menách pre tieto funkcie.Uviedol to slovenský premiér Peter Pellegrini po skončení bruselských rokovaní.Premiér pripomenul, že ide o funkciu predsedu Európskej komisie, predsedu Európskeho parlamentu, vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a predsedu Európskej rady. V priebehu tohto roka k výmene dôjde aj na poste šéfa Európskej centrálnej banky (ECB).vysvetlil Pellegrini.Podľa jeho slov to znamená "nekúskovať" nominačný proces, lebo to by nebolo efektívne. Aj preto je ambíciou všetkých krajín nájsť v najbližších týždňoch kompromisných kandidátov. Premiér pripomenul, že Slovensko, podobne ako aj ostané krajiny Vyšehradskej štvorky (V4), nepovažuje systém tzv. spitzenkandidátov, volebných lídrov európskych politických strán, za záväzný, ale len ako možnosť.opísal súboj o post predsedu eurokomisie.Premiér tiež dodal, že pre SR a skupinu V4 je kľúčové, aby sa pri uvedených nomináciách nehovorilo len o rodovej rovnosti a spravodlivom delení funkcií medzi mužov a ženy či politickej rovnováhe medzi jednotlivými politickými rodinami, ale aj o geografickej rovnováhe.priznal Pellegrini. Tento postoj podľa neho premiéri V4 tesne pred summitom jasne prezentovali aj počas stretnutia s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Na otázku, ako do týchto schém zapadá slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, o ktorom médiá uviedli, že má podporu krajín V4, premiér spresnil, že v utorok padla dohoda o tom, že sa ešte nebude hovoriť o žiadnych menách. Tie budú predmetom rokovaní už v najbližších dňoch, lebo Tusk dostal od lídrov poverenie, aby v stredu začal na túto tému rokovania s politickými frakciami v europarlamente a od pondelka budúceho týždňa (3. júna) začne postupne rokovať s jednotlivými členskými krajinami o najvhodnejších a najprijateľnejších kandidátoch.Premiér upozornil, že hlavy vlád a štátov chcú urobiť všetko pre to, aby nedošlo k nejakej "vojne inštitúcií" a preto sa kladie dôraz na kompromisné riešenia.opísal priebeh rokovaní. Zdôraznil však, že je ťažké predpovedať, ako to dopadne, lebo každý kandidát musí získať priazeň veľkej väčšiny členských krajín.priznal Pellegrini.