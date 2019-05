Francúzsko a Nemecko sa nezhodli v názore na obsadenie postu šéfa EK

Na archívnej snímke súčasný predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Brusel 29. mája (TASR) - Francúzsko a Nemecko sa na utorkovom mimoriadnom povolebnom summite v Bruseli nezhodli na tom, kto by mal prevziať jednu z kľúčových líderských pozícií v Európskej únii, funkciu šéfa Európskej komisie (EK). Informovala o tom v noci na stredu stanica BBC.Vo voľbách do Európskeho parlamentu prišli veľké centristické bloky a svoju väčšinu, pričom zelení a nacionalisti si pozície posilnili.Nemecká kancelárka Angela Merkelová chce, aby sa novým predsedom EK stal jej krajan, stredopravicový kandidát Manfred Weber, avšak francúzsky prezident Emmanuel Macron sa v súvislosti s obsadením tejto vplyvnej funkcie o ňom na summite ani nezmienil.Utorkový summit v Bruseli bol podľa komentárov BBC pre lídrov EÚ šancou na diskusiu o novej politickej panoráme a možnostiach obsadenia najvyšších pozícii v bloku.Eurovoľby zanechali Úniu rozdrobenejšou, čo bude znamenať ťažšie dosahovanie konsenzu. Podľa predsedu Európskej rady (ER) Donalda Tuska bol brexit príčinou, že väčšina voličov uprednostnila proeurópske strany. Na rokovaniach v Bruseli sa zúčastnila i dosluhujúca britská premiérka Theresa Mayová, ale o brexite sa nehovorilo.Európska komisia je telesom, ktoré vypracúva a presadzuje zákony EÚ. Súčasným predsedom EK je Jean-Claude Juncker, ktorému sa končí päťročný mandát. Do danej funkcie ho zvolili v roku 2014 ako kandidáta Európskej ľudovej strany (EPP) po jej víťazstve vo voľbách.Pre Webera, ktorý je tiež kandidátom EPP, však ide o omnoho väčšiu výzvu, keďže jeho blok sa v 751-člennom Európskom parlamente zúžil z 217 kresiel na 180, hoci stále zostáva v EP najväčším zoskupením.Macron v priebehu utorka vyhlásil, že nechce hovoriť o menách možných kandidátov na post šéfa EK, ale napriek tomu vymenoval tri, medzi ktorými však Weber nefiguroval.O funkciu sa medzi inými uchádzajú hlavný vyjednávač EÚ pre otázky brexitu Michel Barnier, ktorý je Francúz, dánska liberálka Margrethe Vestagerová či holandský stredoľavicový politik Frans Timmermans.