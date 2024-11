Premiér naznačil, že Ukrajine povolí použiť britské rakety Storm Shadow proti ruskému územiu

19.11.2024 (SITA.sk) - Britský premiér Keir Starmer vyslal doteraz najjasnejší signál, že Ukrajina by mohla získať povolenie zasahovať ciele v Rusku britskými raketami Storm Shadow. V čase, keď uplynulo tisíc dní od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, Starmer povedal, že spojenci musia Kyjevu pomôcť dostať do „čo najsilnejšej možnej pozície“, aby vyhral. Informuje o tom portál Politico.Šéf britskej vlády sa takto vyjadril na samite G20 v brazílskom meste Rio de Janiero po tom, ako Ukrajina údajne prvýkrát použila americké rakety dlhého doletu ATACMS na úder na území Ruska. Zelenú na to vraj dal odchádzajúci americký prezident Joe Biden. Ruský vodca Vladimir Putin reagoval zosilnením jadrovej rétoriky.Starmer však odmietol explicitne povedať, či dá súhlas na to, aby Ukrajina mohla ruské územie zasahovať aj britskými raketami. Doteraz Kyjev rakety Storm Shadow používal iba na medzinárodne uznávanom území Ukrajiny vrátane Krymu.