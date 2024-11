Trnava zvýši poplatok za odvoz komunálneho odpadu, napriek tomu bude najnižším z krajských miest

Návrh ráta so zľavami

Najvyšší poplatok majú Košice

19.11.2024 (SITA.sk) - Trnavčania si na budúci rok priplatia za odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov. Ročný poplatok za komunálne odpady narastie z terajších 32,94 eura na osobu na 38,33 eura, čo je nárast o 5,39 eura na osobu za rok. Aj po tomto zvýšení bude mať Trnava naďalej najnižší poplatok za komunálne odpady zo všetkých krajských miest.Všeobecne záväzné nariadenie s novými sadzbami poplatkov budú schvaľovať poslanci mestského zastupiteľstva v decembri, účinnosť nadobudne od 1. januára 2025.Návrh nariadenia naďalej ráta so zľavami pre ťažko zdravotne postihnuté osoby alebo osoby v hmotnej núdzi vo výške 60 percent a pre osoby nad 62 rokov vo výške 50 percent z plnej sadzby poplatku.„Príjmy z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady by mali pokryť náklady spojené s nakladaním s komunálnymi odpadmi, preto je potrebné ich sadzby upraviť,“ uvádza dôvodová správa k návrhu nariadenia.Po zvýšení poplatkov by sa mali predpokladané príjmy aj výdavky na komunálny odpad pohybovať okolo 4,6 milióna eur. Ak by k ich zvýšeniu neprišlo, mesto by na komunálne odpady doplácalo približne 623 tisíc eur. Do vyššieho poplatku bude premietnutá aj zvýšená DPH z 20 na 23 percent.V porovnaní výšky ročného poplatku pre fyzické osoby za komunálne odpady v krajských mestách vyplýva, že Trnava má jednoznačne najnižší poplatok, takým zostane aj po zvýšení. Najvyšší poplatok majú aktuálne Košice, 57 eur, najnovšie mestské zastupiteľstvo schválilo jeho zvýšenie na 65 eur.