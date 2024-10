Premiér nemôže za všetko zodpovedať, ohradil sa Fico voči tvrdeniu Dolinkovej, že zdravotníctvo nebolo jeho témou

Je tu taký zvyk

Dolinkovej zodpovednosť

20.10.2024 (SITA.sk) - Premiér nemôže za všetko zodpovedať. Vyhlásil to v rozhovore pre spravodajskú televíziu TA3 predseda vlády Robert Fico Smer-SD ).Reagoval tak na výrok bývalej ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej Hlas-SD ), že necítila podporu, pretože zdravotníctvo nebolo premiérskou témou.Podľa Fica však premiér nemôže mať ako premiérske témy zdravotníctvo, sociálne veci alebo napríklad vzťahy medzi koaličnými stranami Hlas-SD a SNS „Taký zvyk tu je, lebo možno to bola moja hyperaktivita v minulosti alebo ja neviem, čo to bolo," skonštatoval Fico. Zároveň však uviedol, že sú veci, na ktorých mu záleží.„Napríklad niektoré veci v oblasti zahraničnej politiky. Orientácia na štyri svetové strany," povedal Fico s tým, že aj tak má zodpovednosti dosť.Ďalšou témou, ktorá Fica podľa vlastných slov zaujíma, je napríklad propagácia nákupu slovenských výrobkov v obchodoch.„Sú premiérske témy, ale premiérska téma nie je hádka medzi SNS a Hlasom. Sú tu premiérske témy, ale premiérska téma nie je to, keď si pani ministerka pred odchodom niečo povie," uviedol Fico.Doplnil, že Dolinková mala plnú zodpovednosť tak, ako ju má teraz aj nový minister Kamil Šaško a on za ministrov nebude preberať zodpovednosť, pokiaľ to nebude plne nevyhnutné.