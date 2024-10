Vláda kašle na samosprávy a riešením je podľa Majerského decentralizácia. Za pravdu mu dal aj Danko

Pomôcť by mohol daňový mix

Reforma verejnej správy

Danko súhlasí s Majerským

20.10.2024 (SITA.sk) - Súčasná vláda kašle na samosprávy, pričom rovnako na ne kašlala aj predchádzajúca vláda. V diskusnej relácii o 5 minút 12 STVR to vyhlásil predseda KDH a šéf Prešovského samosprávneho kraja Podľa neho je zámerom vlády, aby mali samosprávy „natrčenú ruku", pričom vláda potom príde ako „dobrý Dedo Mráz" a rozdá im financie, kedy uzná za vhodné.„Kostrou tohto štátu je samospráva," zdôraznil Majerský s tým, že vždy v prípade krízových situácií samosprávy pomáhali štátu. Ako ďalej uviedol, situácii samosprávy by pomohol napríklad daňový mix.„Nielen, že dane z právnických osôb, ale aj z DPH aby išli pre mestá a obce a vyššie územné celky," povedal Majerský.Pripomenul pritom, že v súčasnosti sú mnohí starostovia obcí vypísaní ako práceneschopní, lebo v rozpočte nemajú prostriedky na svoj plat.Riešenie situácie vidí prešovský župan v decentralizácii. Uviedol pritom príklad Českej republiky, kde podľa neho majú samosprávy takmer o 100 percent vyššie rozpočty.„Dajme aj kompetencie, aj financie mestám a obciam. Mestá, obce a hlavne vyššie územné celky sú najefektívnejším správcom verejných financií," povedal predseda KDH.Za účelom decentralizácie je však podľa Majerského potrebný okrúhly stôl za účasti všetkých politických strán a prípadne aj zmena volebného systému.„Slovensko podľa OECD, ak by urobilo reformu verejnej správy, o 10 percent by stúplo HDP na obyvateľa," doplnil Majerský.Podľa predsedu SNS Andreja Danka má Majerský vo veci decentralizácie pravdu. V ČR pritom podľa neho môžu obce napríklad vyberať pokuty za rýchlosť.„Prečo by u nás nemohli mať obce svoje statické radary," opýtal sa šéf národniarov. Doplnil, že v nohých veciach vidí s KDH názorový prienik.