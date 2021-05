Premiér Netanjahu nestihol zostaviť vládu v stanovenom termíne, prezident tým poveril opozičného lídra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2021 (Webnoviny.sk) -Rivlin strávil deň konzultáciami so všetkými stranami, ktoré sa po voľbách dostali do parlamentu, a v stredu večer oznámil, že verí, že Lapid má najlepšiu šancu zložiť koalíciu. Na základe odporúčaní, je podľa neho jasné, že „napriek mnohým problémom, má Lapid šancu vytvoriť vládu, ktorá získa dôveru Knessetu".Päťdesiatsedemročný Lapid, ktorého zosnulý otec bol ministrom a on sám je bývalý novinár a skúsený politik, má teraz štyri týždne na dosiahnutie dohody s potenciálnymi partnermi. I keď ho čaká zložitá úloha, má šancu dostať sa do histórie tým, že ukončí dlhoročnú Netanjahuovu vládu. Najdlhšie slúžiaci izraelský premiér tento post zastával dokopy 15 rokov, najprv v rokoch 1996 - 1999 a potom od roku 2009 až do súčasnosti.Voľby z 23. marca boli štvrté za ostatné dva roky a znova sa skončili patovou situáciou. Netanjahu mal štyri týždne na to, aby zostavil vládu, no nepodarilo sa mu to aj napriek tomu, že sa obrátil na svojich rivalov a lídra malej arabskej strany.