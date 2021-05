Nemecko chce nulové emisie skleníkových plynov už do roku 2045, je to o päť rokov skôr

Nemeckí predstavitelia v stredu navrhli urýchlenie plánov znížiť emisie skleníkových plynov na nulu už do roku 2045, teda o päť rokov skôr, ako bol pôvodný plán.

5.5.2021 (Webnoviny.sk) -Podľa návrhu, ktorý ohlásili ministerka životného prostredia Svenja Schulze spolu s ministrom financií Olafom Scholzom , by Nemecko do roku 2030 znížilo emisie o 65 percent oproti úrovni z roku 1990 namiesto doterajšieho cieľa v podobe 55 %, pričom súčasťou návrhu je aj plán na zníženie emisií o 88 % do roku 2040.Navrhované ciele zatiaľ nezahŕňajú zodpovedajúce opatrenia na zníženie emisií. Odborníci tvrdia, že na urýchlenie procesu znižovania emisií by Nemecko muselo postupovať agresívnejšie pri rušení uhoľných elektrární.Kabinet kancelárky Angely Merkelovej by sa týmto návrhom mal zaoberať na budúci týždeň. Schulzeová i Scholz vyjadrili presvedčenie, že bude schválený.