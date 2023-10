Premiér Netanjahu varoval skupinu Hizballáh, aby nezasahovala do izraelskej vojny proti Hamasu

Izrael je pripravený na akýkoľvek scenár

Rozsiahle dôsledky a celosvetové protesty

22.10.2023 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu varoval, že ak sa libanonská militantná skupina Hizballáh rozhodne vstúpiť do vojny, ktorú Izrael vedie proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas , bude zmrzačená „silou, ktorú si ani nevie predstaviť“.Ako informuje spravodajský portál CNN, predseda izraelskej vlády v nedeľu počas návštevy vojakov zdôraznil, že ničivé následky pocíti nielen Hizballáh, ale aj samotný Libanon. Izrael je pripravený na akýkoľvek scenár.„Sme v boji o život, v boji o domov. Toto nie je preháňanie; toto je vojna. Je to ‛byť alebo prestať’ - mali by prestať,“ povedal Netanjahu.Iránom podporovaný Hizballáh, ktorého hlavná základňa je v pohraničí s Izraelom, by mohol vo vojne medzi Hamasom a Izraelom zamiešať karty a vyvolať širší regionálny konflikt. Konflikt, ktorý sa začalútokom Hamasu na Izrael, už má rozsiahle dôsledky na Blízkom východe a vyvolal diplomatické roztržky a protesty po celom svete.Nie je jasné, či Hizballáh zasiahne do vojny medzi Hamasom a Izraelom v mene Palestínčanov. Ak by sa však Hizballáh zapojil do vojny, otvorilo by to mnohostranný konflikt, ktorý by pohnal Blízky východ na neprebádané územie s nepredvídateľnými následkami.