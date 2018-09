Premiér netrvá na sedemročnom mandáte nového policajného prezidenta

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. septembra (TASR) - Funkčné obdobie nového prezidenta Policajného zboru (PZ) by nakoniec nemuselo byť sedemročné. V relácii Braňo Závodský Naživo rádia Expres to pripustil predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).Reagoval tak na fakt, že návrh novely zákona o Policajnom zbore sa okrem odporu opozície nestretol ani s jednoznačnou zhodou vo vládnej koalícii.uviedol Pellegrini.Premiér sa vyjadril i k reforme policajnej inšpekcie, ktorá sa nakoniec nemá presunúť pod generálnu prokuratúru, tak ako to navrhovala ešte exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). Podľa Pellegriniho je potrebné sa zamerať na to podstatné.zdôraznil premiér, ktorý je presvedčený, žePellegrini v rozhlasovej diskusii taktiež zopakoval, že v Smere naďalej trvajú na tom, že najlepším prezidentom by bol Miroslav Lajčák. Svoju kandidatúru Pellegrini vylúčil.povedal.