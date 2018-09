Továrne na celom svete pociťujú dôsledky obchodného konfliktu

Ilustračná snímka Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Londýn 3. septembra (TASR) - Aktivitu v globálnom výrobnom sektore v auguste negatívne poznačili slabé objednávky. Ukázal to najnovší prieskum. Je to ďalší dôkaz, že firmy čoraz viac pociťujú stupňovanie obchodného konfliktu medzi USA a Čínou, ktorý by mohol vykoľajiť aj rast svetového hospodárstva.Prieskumy medzi nákupnými manažérmi, ktoré boli uverejnené v pondelok, odhalili stúpajúci tlak na továrne v celej Európe a Ázii. A očakáva sa, že aj neskoršie údaje z USA potvrdia tento trend.Na druhej strane, tempo rastu aktivity vo výrobnom odvetví zostalo stále relatívne robustné a je nepravdepodobné, že odradí hlavné centrálne banky od sprísnenia menovej politiky.Obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho heslo Amerika na prvom mieste poškodili dôveru v mnohých krajinách. Investorov znepokojuje jej vplyv na dodávateľské reťazce. Majú tiež obavy, že eskalujúci obchodný konflikt zmrazí podnikové investície a zasadí úder globálnemu rastu.Trump vyhlásil, že je pripravený zaviesť nové tarify hneď, ako sa vo štvrtok (6. 9.) skončí obdobie verejných pripomienok k jeho návrhu. To prinesie ďalšiu eskaláciu sporu. Washington už pritom uplatňuje clá na dovoz z Číny vo výške 50 miliárd USD (42,91 miliardy eur).Zatiaľ čo rast ekonomiky USA je v súčasnosti vďaka obrovským daňovým úľavám naďalej stabilný, niektorí analytici upozorňujú, že už dosiahol svoj vrchol. Augustový prieskum agentúry Reuters naznačil, že sa tempo expanzie najväčšej svetovej ekonomiky už začne spomaľovať v dôsledku Trumpovej obchodnej politiky.Ďalší prieskum ukázal, že aj vyhliadky eurozóny sú menej optimistické počas zvyšku tohto roka a začiatkom 2019.Potvrdili to aj pondelkové údaje z výrobného sektora euroregiónu, ktoré ukázali, že tempo rastu jeho aktivity v auguste kleslo na takmer dvojročné minimum. A optimizmus firiem zoslabol. Podobne aj pre britských výrobcov bol august najslabší mesiac za viac ako dva roky. To je varovanie, že spomalenie svetového hospodárstva a blížiaci sa brexit majú vážny vplyv na aktivitu tovární na britských ostrovoch.Aj obrovský výrobný sektor v Číne rástol v auguste najpomalšie za viac ako rok, pričom exportné objednávky klesali už piaty mesiac po sebe.V Japonsku a Južnej Kórei sa exportné objednávky v sledovanom období tiež znížili, čo je známkou rastúceho protekcionizmu a zároveň spomaľovania čínskeho dopytu. To znepokojuje ázijské ekonomiky orientované na vývoz.Americký prezident Trump, ktorý pohrozil, že uvalí clá prakticky na všetok dovoz z Číny v hodnote viac ako 500 miliárd USD ročne, povedal v auguste, že vyriešenie obchodnej vojny s Čínou "vyžaduje čas" a že on nemá "žiadny časový rámec" na jej ukončenie.