Premiér: O pozemkoch SPF v mestách a obciach budeme musieť diskutovať

Na snímke zľava podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László Sólymos, podpredseda vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas výjazdového rokovania vlády SR v Bardejove 4. júla 2018. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bardejov 4. júla (TASR) - Je potrebné otvoriť vážnu diskusiu, ako sa vyrovnať s pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu (SPF) a nachádzajú sa v intraviláne miest a obcí. Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Bardejove to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Práve na základe stretnutia so starostami v tomto meste na severovýchode Slovenska, sa rozhodol zaoberať touto celoslovenskou témou.vysvetlil.Práve z tohto dôvodu budú podľa neho musieť otvoriť diskusiu, či by vláda nemohla rozhodnúť, žeby plošne všetky pozemky SPF, ktoré sú v intravilánoch miest a obcí, prešli do ich vlastníctva s tým, že štát by mal na ne predkupné právo, respektíve nejakú plombu, aby ich samosprávy nemohli predať nikomu inému.zdôraznil.Podľa predsedu vlády by to mohlo byť veľmi zaujímavé riešenie, ktoré by posunulo mnohé veci v oblasti projektovej prípravy a výstavby na celom Slovensku.