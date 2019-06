Premiér odcestoval do Ruska, stretne sa aj s prezidentom V. Putinom

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júna (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) odcestoval v utorok na pracovnú návštevu Ruskej federácie. Návšteva sa uskutočňuje na pozvanie ruského premiéra Dmitrija Medvedeva. Pellegrini sa má počas nej stretnúť aj s prezidentom Vladimirom Putinom v Petrohrade.Súčasťou delegácie, ktorú povedie premiér Pellegrini, je okrem iných aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD), minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) a poradca premiéra pre zahraničnú politiku Peter Kmec.Lídri by mali hovoriť o tranzite plynu vzhľadom na výstavbu Nord Stream 2, o dodávkach ruskej ropy taktiež v súvislosti s jej nedávnym znečistením, ale aj o palive pre slovenské jadrové zariadenia.Počas premiérovej oficiálnej návštevy sa očakáva podpis Memoranda medzi Ministerstvom hospodárstva SR a štátnou korporáciou Rosatom v oblasti využitia jadrovej energetiky pre mierové účely a zmluvy o spolupráci medzi Slovenskými elektrárňami a ruskou štátnou firmou TVEL.Aktuálnou záležitosťou, ktorá bude predmetom rokovania premiéra Pellegriniho s ruským prezidentom a premiérom, bude i medializovaná správa o záveroch okrúhleho stola, ktorý v ruskej Štátnej dume 30. mája organizovala frakcia komunistov. Jeho účastníci schválili vyhlásenie, ktorým apelujú na poslancov Štátnej dumy, aby podporili návrh zákona o udelení štatútu veterána aj príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste roku 1968 do Československa v rámci vojsk Varšavskej zmluvy. Premiér aj rezort diplomacie už tento návrh odmietli.Pellegrini vystúpi v piatok (7. 6.) na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade v paneli spoločne s ruským prezidentom Putinom a ďalšími svetovými lídrami. Témou bude Formovanie agendy udržateľného rozvoja. Petrohradské medzinárodné ekonomické fórum založili v roku 1997 a od roku 2006 sa koná pod záštitou ruského prezidenta. Je globálnou platformou na diskusiu o kľúčových ekonomických otázkach. V minulom roku sa na fóre zúčastnilo viac ako 17.000 účastníkov zo 143 krajín, hlavným zahraničným rečníkom bol francúzsky prezident Emmanuel Macron.Návšteva Petra Pellegriniho v Ruskej federácii sa koná iba mesiac po tom, čo ho začiatkom mája prijal americký prezident Donald Trump v Bielom dome.Premiér Pellegrini by sa mal vrátiť na Slovensko v piatok 7. júna.