Zo súboja o Mayovej funkciu odstúpil prvý z 13 uchádzačov

Na archívnej snímke (VPRAVO) James Cleverly. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. júna (TASR) - Zo súboja o post šéfa Konzervatívnej strany a nového britského premiéra odstúpil v utorok prvý z 13 uchádzačov: námestník ministra pre brexit James Cleverly. Informovala o tom televízia Sky News.Cleverly vstúpil do súboja len 29. mája ako v poradí 11. kandidát, ktorý prejavil záujem nahradiť odchádzajúcu šéfku strany a premiérku Theresu Mayovú. Odvtedy sa prihlásili o slovo ešte ďalší dvaja kandidáti.Podľa Sky News sa Cleverly rozhodol vzdať svojej kandidatúry na post šéfa konzervatívcov preto, že nenašiel dostatočnú podporu v radoch poslancov svojej strany.Námestník ministra pre brexit dospel k presvedčeniu, že má síce značnú podporu medzi radovými členmi strany, ale nie medzi konzervatívnymi členmi Dolnej snemovne parlamentu. Práve poslanci pritom vyberú spomedzi záujemcov dvojicu favoritov, o ktorých budú následne hlasovať všetci členovia strany.Jeden z vplyvných členov Konzervatívnej strany, James Brokenshire, v pondelok vyzval tých kandidátov, ktorí nemajú reálnu šancu na úspech, aby zo súboja dobrovoľne odstúpili.Theresa Mayová 7. júna odstúpi z funkcie šéfky Konzervatívnej strany. V úrade premiérky zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra. Za favorita medzi zvyšnými 12 uchádzačmi, ktorí by chceli nahradiť Mayovú, je označovaný bývalý britský minister zahraničných vecí a presvedčený zástanca brexitu Boris Johnson.Záujem nahradiť Mayovú prejavili aj Michael Gove, Jeremy Hunt, Matt Hancock, Sajid Javid, Rory Stewart, Dominic Raab, Andrea Leadsomová, Esther McVeyová, Kit Malthouse a Mark Harper a Sam Gyimah.Proces výberu nového lídra Konzervatívnej strany odštartuje 10. júna. Meno Mayovej nástupcu by malo byť známe do 20. júla, keď sa britský parlament odoberie na letné prázdniny.Na návšteve Británie je v týchto dňoch prezident USA Donald Trump, ktorý ešte pred jej začiatkom vyjadril presvedčenie, že Boris Johnson by bol skvelým premiérom. V utorok obaja politici absolvovalitelefonický rozhovor, ale Johnson odmietol Trumpom navrhované osobné stretnutie. V priebehu utorka by sa mal šéf Bieleho domu stretnúť s ďalším z uchádzačov, ministrom životného prostredia Michaelom Goveom.