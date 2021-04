Premiér odkazuje, aby sme ostali so svojimi blízkymi a rúško mali na ústach aj na nose. Ľudia mu neskutočne naložili v komentároch

„Všetci sa vzdávame istého komfortu, všetci sa vzdávame tých krásnych chvíľ, ktoré inak Veľká noc prináša. Vzdávame sa ich však kvôli sebe navzájom. Lebo tým pomôžeme celému Slovensku. Takáto pomoc je tým najväčším darom, ktorý dnes môžeme rozdať.“ píše premiér.

Podľa premiéra Hegera ostať zodpovedný znamená ostať iba so svojim blízkymi, s ktorými žijeme v jednej domácnosti a nosiť respirátor či rúško na nose aj ústach zároveň. Premiér tiež odkazuje, aby sme so svojimi rodinami mimo našej domácnosti boli len virtuálne a odložili sme návštevy.

Slováci v komentároch však neskrývali hnev a premiérovi odkázali vlnu kritiky

„Jediné čoho sa vzdávam je nádej, že tu niekedy bude normálna vláda. Po roku vášho šaškovania som sa rozhodol, že túto Veľkú noc strávim inak, ako tú predošlú a už si nenechám ukradnúť čas so svojimi blízkymi.“ píše Marek.

„Neverím Vašim kvetnatým rečiam , ste z jedného košiara, neverím ani tomu, že pre Vás bude iná, vy si žijete akokeby nič nebolo a určite nebudete trčať v okreseVidno aj na foto z parlamentu, ked sa robia selfie, ze mimo kamier nenosite respiratory, vy si žijete bežný zivot a tvárite sa, že Vám ide o zdravie ľudí. houby Jedine o čo Vám ide su Vaše nechutné záujmy .“ napísala Jana.

„Zodpovedná obeta by bola, ak by ste sa všetci vzdali platov pokiaľ nútite obyčajných ľudí mať zatvorené obchody a prevádzky – skúste si to hlavne VY … toto by bola od vás zodpovedná obeta.. Šašovia… Tliachať o zodpovednosti a ochrane životov… toto je Vaša hlavná agenda.. ??? Vaši ministri sú horší ako prvoaprílové žarty.“ napísal James.