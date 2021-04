Najvyšší súd prerokuje prípad vodiča mafiána Niguta v kauze neúspešného pokusu o vraždu

Vraždil na objednávku

Na vraždu sa dlhodobo pripravoval

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR vytýčil na 14. apríla verejné zasadnutie vo veci obžalovaného Gabriela H. z Košíc. Tomu senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici uložil v januári 2020 trest 15 rokov väzenia. Uznal ho totiž za vinného z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu v spolupáchateľstve.Obžaloba súvisela so streľbou na 44-ročného Mariána K. z Gelnice, ku ktorej došlo 9. augusta 2013 na ceste z rekreačného strediska Jahodná do Košíc. Gabriel H. bol podľa obžaloby vodičom auta, z ktorého strieľal Róbert Nigut , zvaný Luciano, člen skupiny Róberta Okoličányho . Podnikateľ streľbu prežil, ale vozidlo s Nigutom havarovalo a Gabriel H. v ňom zostal zakliesnený.Podľa obžaloby Nigut, na ktorého je vydaný európsky a medzinárodný zatykač, chcel zavraždiť Mariána K. na objednávku ďalšej osoby. Gabriel H. mu robil vodiča a v procese s Nigutom vystupoval ako korunný svedok. Nigut, ktorého medzitým odsúdili na doživotie v procese so skupinou Róberta Okoličányho, je od inkriminovaného dňa na úteku. Auto BMW podľa výsledkov vyšetrovania šoféroval Gabriel H. a Nigut sedel vzadu. V inkriminovanú noc čakali na ceste z Jahodnej na Mariána K., ktorý tade jazdieval na svojom Ford Galaxy do práce v Košiciach.Keď sa BMW dostalo na úroveň Forda, Nigut strieľal dávkami na Mariána K., ktorý utrpel zranenia tváre a hrudníka, ale nie smrteľné. Po streľbe auto zastavil a ušiel. Vozidlo BMW pokračovalo, ale potom sa vrátilo a v ostrej zákrute havarovalo. Vodič Gabriel H., ktorý tvrdil, že mu Nigut zakryl oči, pri havárii ostal zakliesnený a zranený vo vozidle a vyslobodili ho až hasiči. Vodič ako svedok uviedol, že Nigut mal so sebou dva samopaly, jeden zostal po akcii v BMW. Obaja boli maskovaní.Nigut sa podľa rozsudku na vraždu Mariána K. dlhodobo pripravoval. Zabezpečil si samopal škorpión bez evidenčného čísla, tlmič a ukradnuté auto BMW X5 s prestriekanou karosériou, fóliami na oknách, českým evidenčným číslom a interiérom vystriekaným prípravkom proti zisteniu DNA. Gabriel H. však na pojednávaní povedal svoju verziu priebehu udalosti.Vyhlásil, že o žiadnej úkladnej vražde nevedel a na jej príprave sa nepodieľal. Deň pred útokom na podnikateľa bol na rybách a Nigut ho oslovil ako šoféra, že ho potrebuje na druhý deň. V aute sedel Nigut vzadu a Gabriel H. tvrdil, že nevedel, čo robí. Neskôr na podnet polície vypovedal proti Nigutovi a aj s rodinou sa dostal do programu ochrany svedkov.