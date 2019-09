Premiér odmieta návrhy,ktoré by Slovensku prikazovali prijať migrantov

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 21. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) na rokovaní lídrov Európskej únie (EÚ) nikdy nebude súhlasiť s návrhom, ktorý by akýmkoľvek spôsobom prikazoval Slovensku prijať migrantov z rozhodnutia iných krajín. Odmieta aj systém ich povinného prerozdeľovania. TASR o tom informovali z tlačového odboru Úradu vlády SR.S podobným stanoviskom budú vystupovať aj všetci členovia vlády, ktorí sa zúčastňujú na rokovaniach EÚ. Vyhlásenia o tom, že krajiny, ktoré nechcú prijať migrantov, by mali byť potrestané, považuje predseda vlády za nevhodné pri hľadaní riešení, ktoré majú byť postavené na európskom konsenze. Tiež by podľa neho mali byť udržateľné, systémové a zamerané na príčiny a korene migrácie, nie až na jej dôsledky.Francúzsky prezident Emmanuel Macron tento týždeň prehlásil, že štáty EÚ čoskoro dosiahnu dohodu na "" prerozdeľovaní migrantov zachránených na mori. Podľa agentúry AFP vyzval na dohodu, na ktorej sa budú podieľať všetky krajiny EÚ, inak budú "".Politika EÚ musí v tejto otázke kombinovať humanitu, solidaritu a efektívnosť, konštatoval Macron a vyzval na väčšie úsilie pri repatriovaní neúspešných uchádzačov o azyl.Taliansky premiér Giuseppe Conte uviedol, že získal podporu Francúzska pre systém prerozdeľovania migrantov v tom zmysle, že Rím by sa mohol spoľahnúť na celú EÚ, čo sa týka automatického prijímania podielu zo všetkých nových príchodov migrantov, len čo budú zachránení.