Šéf bostonského Fedu E. Rosengren sa obáva o spotrebiteľské výdavky

Boston 21. septembra (TASR) - Prezident bostonskej pobočky Federálneho rezervného systému (Fed) Eric Rosengren v piatok (20. 9.) oznámil, že zmierni svoj nesúhlas so znížením úrokových sadzieb, ak zaznamená oslabenie spotrebiteľských výdavkov." vysvetlil svoj nesúhlas so zvyšovaním úrokových sadzieb.Zároveň však dodal, že spotrebitelia môžu byť vrtkaví a politici by nemali očakávať, že ich dôvera zostane vysoká. "," cituje ho agentúra Reuters.