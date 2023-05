Premiér Ódor hovoril so Šimonytéovou o bezpečnosti a blížiacom sa samite NATO (foto)

Zahraničná politika Slovenska

Vstup Fínska a Švédska do NATO

29.5.2023 (SITA.sk) - Bezpečnosť v regióne, vývoj vojny na Ukrajine a blížiaci sa samit NATO vo Vilniuse boli témou stretnutia predsedu vlády Ľudovíta Ódora s premiérkou Litvy Ingridou Šimonytéovou . Premiérka sa v pondelok zúčastnila na konferencii GLOBSEC 2023 v Bratislave, ktorá hostí vyše tisíc hostí zo 63 krajín.Ódor ubezpečil Šimonytéovú, že nastavenie zahraničnej politiky Slovenska sa nemení ani po zmene vlády a naša krajina bude pokračovať v nastavenom kurze.Zdôraznil, že je v našom záujme naďalej podporovať Ukrajinu nielen v obrane proti ruskej agresii, ale aj v integrácii do Európskej únie „Okrem toho sme Ukrajine ochotní pomôcť aj pri zavádzaní reforiem. Pri vstupe do únie sme si týmito reformami museli prejsť," dodal Ódor.S premiérkou hovorili aj o blížiacom sa samite NATO vo Vilniuse, od ktorého možno podľa Ódora očakávať posilnenie prítomnosti aliancie v našom regióne.Na rokovaní sa dotkli aj témy rozšírenia NATO o Fínsko, čo bude podľa premiérky Litvy znamenať zvýšenú bezpečnosť pre pobaltské krajiny. „Spolu veríme, že do radov NATO čoskoro pribudne ďalšia krajina – Švédsko," poznamenal Ódor. Doplnil, že obe krajiny sú zástancami silnejšej spolupráce aj na pôde Európskej únie v oblasti obrany a bezpečnosti.. Podpora Ukrajiny je podľa nej najlepšou investíciou do našej vlastnej bezpečnosti a zároveň aj prevenciou ďalšej vojny v Európe.