Príplatky za prácu cez víkend a v noci sa zvýšia. O koľko si zamestnanci prilepšia?

Príplatky za sobotu a nedeľu

Nočná práca

Sťažené podmienky

29.5.2023 (SITA.sk) - Za prácu v sobotu, nedeľu a v noci zarobia zamestnanci od júna viac. Príplatky za prácu v neštandardnom čase, ktoré sú v súčasnosti v Zákonníku práce stanovené pevnou sumou, sa totiž od začiatku júna opätovne naviažu na minimálnu mzdu.Vyplýva to z novely Zákonníka práce od poslancov za stranu Smer-SD Borisa Suska , ktorá nadobudne účinnosť od 1. júna toho roka.Suma príplatku za prácu v sobotu do konca mája dosahuje 1,79 eura za každú hodinu práce. Základná výška tohto príplatku bude po novom opäť tvoriť najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy, teda 2,012 eura.U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, sa umožní dohodnúť nižšiu sumu, najmenej 45 % minimálnej mzdy za hodinu. Pôjde o čiastku 1,81 eura za hodinu, do konca mája je to suma 1,61 eura za hodinu.Výška príplatku za prácu v nedeľu od 1. júna stúpne z 3,58 eura na 4,03 eura za každú odpracovanú hodinu. Ak sa u zamestnávateľa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu.Suma príplatku tak bude najmenej 90 % minimálnej mzdy za hodinu, čo bude predstavovať 3,621 eura za hodinu práce. Aktuálne ide o čiastku 3,22 eura na hodinu.Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vykonávanú medzi 22:00 a 6:00 do konca mája dosahuje 1,43 eura za hodinu. Ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, príplatok za nočnú prácu je aktuálne vo výške 1,79 eura.Od začiatku júna sa základná suma príplatku za nočnú prácu zvýši na 1,609 eura, čo bude 40 % z minimálnej hodinovej mzdy. Zamestnanec vykonávajúci rizikovú prácu bude mať nárok na príplatok v sume najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy, čo predstavuje 2,012 eura.U zamestnávateľa, u ktorého sa vyžaduje, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca, sa umožňuje dohodnúť nižšiu sumu, po novom najmenej 35 % minimálnej mzdy za hodinu. Od začiatku júna pôjde o 1,408 eura, do konca mája príplatok v tomto prípade dosahuje pevnú sumu 1,25 eura.Za sťažený výkon práce v prostredí, kde negatívne pôsobia faktory pracovného prostredia, patrí do konca mája mzdová kompenzácia najmenej v sume 0,72 eura za každú hodinu práce.Od začiatku júna bude tento príplatok najmenej vo výške 20 % minimálnej mzdy za hodinu, teda 0,805 eura. Nárast z 0,72 eura na 0,805 eura čaká od júna aj príplatok za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. Kým doteraz je tento príplatok stanovený pevnou sumou, od júna bude tvoriť najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy.