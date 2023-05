Premiér Ódor už vie o najpálčivejších problémoch ministerstva spravodlivosti, Dubovcová navrhuje tri priority

Dubovcová navrhne tri priority

Kľúčová reforma plánu obnovy

19.5.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Ľudovít Ódor v piatok navštívil ministerstvo spravodlivosti , kde sa oboznámil s najpálčivejšími problémami a prioritami rezortu.Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová ho informovala o tom, že do programového vyhlásenia vlády navrhne tri priority.„Prvou je stabilizácia ľudských zdrojov, pretože celý rezort spravodlivosti má toto identifikované ako najväčší a dlhotrvajúci problém a je potrebné ho riešiť,“ zdôraznila. Ďalšie priority sú implementácia Plánu obnovy a zodpovedná príprava rozpočtu rezortu na rok 2024 a tiež výhľadového rozpočtu na nasledujúce dva roky.„Čo sa týka Plánu obnovy, rezort implementoval veľmi kľúčovú reformu, ktorá sa týka súdnictva a k 1. júnu sa uvedie do praxe,“ poukázala podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR a využívanie eurofondov Lívia Vašáková . Na to nadväzuje investícia do súdnych budov, ktorá prinesie lepšie podmienky pre sudcov a ďalších zamestnancov súdov.Zároveň bude šetriť aj prevádzkové náklady. Vašáková podčiarkla, že je potrebné zefektívniť prípravy s cieľom, aby sa táto masívna kapitálová investícia do slovenských súdov podarila.