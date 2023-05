Hlas-SD posilní dlhoročný redaktor TV JOJ, v zlepšení mediálneho priestoru a kultúry má veľa nápadov

Zlepšenie mediálneho priestoru a kultúry

Hlas regiónov

19.5.2023 (SITA.sk) - Stranu Petra Pellegriniho Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) posilní dlhoročný redaktor TV JOJ Samuel Migaľ. Informuje o tom v tlačovej správe hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková „Ide o osobnosť, ktorá sa vo svojej práci venovala po dlhé roky problémom ľudí. Hlas-SD chce túto jeho prepojenosť s každodenným životom ľudí a mediálneho prostredia využiť na riešenia, ktoré im zlepšia život,“ uviedol na margo novej posily šéf strany Pellegrini.Samuel Migaľ svoje rozhodnutie vstúpiť do Hlasu-SD odôvodnil slovami, že považuje jeho lídra za politika, ktorý dokáže vyviesť Slovensko z krízy a marazmu.„Ponúka riešenia pre ľudí a teším sa na vzájomnú spoluprácu v prospech ľudí. Chcem sa venovať zlepšeniu mediálneho priestoru a kultúry, kde mám veľa podnetných nápadov,“ skonštatoval Migaľ.Peter Pellegrini sa verejne prihlásil aj k výzve banskobystrickej župy, ktorá žiada zlepšenie dialógu so štátom a predvídateľnú ekonomickú politiku voči samosprávam.„Hlas-SD je aj hlasom regiónov. Sme najúspešnejšou stranou, ktorá uspela v regionálnych voľbách, a máme pripravené riešenia pre samosprávu. Človek nemôže byť trestaný za to, kde sa narodil, a preto sme sa ako strana zaviazali, že do 12 rokov vyrovnáme regionálne rozdiely,“ zdôraznil Peter Pellegrini.„V týchto rozbúrených časoch ponúkame pokojnú silu, ktorá ašpiruje na víťazstvo vo voľbách a chce zmeniť Slovensko, kde po amatéroch príde skúsená vláda pracujúca pre ľudí,“ povedal šéf Hlasu-SD.„Už sme raz zažili čo hnev a nespokojnosť spôsobili. K moci sa dostali amatéri, ktorí rozvrátili štát. Aj dnes hrozí, že sa k moci dostanú neskúsení ľudia, ktorí nevedia riadiť štát a dúfajú, že sa premlčia až do vládnych kresiel," dodal Pellegrini.V strane si podľa neho uvedomujú, že stoja pred náročnou úlohou ponúknuť Slovensku riešenie nielen pre prítomnosť, ale aj pre budúcnosť. Preto už teraz tvoria a ponúkajú tím ľudí, ktorý začne pracovať pre Slovensko od prvého dňa po voľbách.