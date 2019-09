Premiér Peter Pellegrini zostáva vo funkcii

Bratislava 17. septembra - Peter Pellegrini zostáva predsedom slovenskej vlády. Opozícii sa nepodarilo získať dostatok hlasov na jeho odvolanie z funkcie. O kreslo ho chcela pripraviť preto, že nenavrhol odvolať Moniku Jankovskú (Smer-SD) z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti po tom, ako sa objavili informácie o jej údajnej komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.



Za odvolanie premiéra hlasovalo v pléne v utorok 62 poslancov, proti bolo 66, zdržali sa traja. Hlasovaním o dôvere premiérovi ukončili poslanci mimoriadnu 50. schôdzu NR SR.



Na snímke hlasovacia tabuľa počas mimoriadnej schôdze, na ktorom poslanci parlamentu hlasovali o odvolaní predsedu vlády SR Petra Pellegriniho 17. Septembra 2019 v Bratislave. Peter Pellegrini (Smer-SD) zostáva predsedom slovenskej vlády. Opozícii sa nepodarilo získať dostatok hlasov na jeho odvolanie z funkcie.

Foto: TASR





Diskusiu k návrhu ukončili poslanci v piatok pred polnocou. Debata trvala takmer 11 hodín. V pléne vystúpilo v piatok niekoľko poslancov, písomne prihlásených do diskusie bolo viac ako desať zákonodarcov. Ako prvý vystúpil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorý odôvodňoval iniciovanie schôdze takmer dve hodiny.







Premiér Peter Pellegrini sedel v rokovacej sále počas diskusie aj pri hlasovaní. V piatok reagoval na viaceré vystúpenia a faktické poznámky poslancov. Matovič tvrdil, že keby premiér odvolal Moniku Jankovskú z funkcie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti skôr, "vdýchol by nový život strane Smer-SD".



Pellegrini podotkol, že dôvody na jeho odvolanie sú slabé. Pripomenul, že Jankovská už vo funkcii nie je. Viacerí koaliční poslanci poukázali aj na komunikáciu opozičných poslancov s Marianom K.



Opozičné OĽaNO, SaS, Sme rodina a nezaradený poslanec Richard Vašečka tvrdia, že keď premiér nenavrhol odvolať Jankovskú, prestal obhajovať záujmy občanov SR a uprednostnil záujmy organizovaného zločinu a oligarchov. Problém navyše podľa opozície bagatelizoval.



"Týmto konaním sa predseda vlády Peter Pellegrini spreneveril svojmu poslaniu, svojmu verejnému prísľubu, voličom, ako aj ostatným občanom SR, ktorých záujem by mal chrániť," uviedla opozícia v návrhu.



Opozícia doplnila, že po predložení prvého návrhu na odvolanie Pellegrini navyše schvaľoval a obhajoval nedemokratické konanie vládnych poslancov, ktorí "sabotovali ústavné právo opozície rokovať o dôvere vlády a jej člena".



Vláda s odvolaním premiéra nesúhlasila, nevidela naň žiadne relevantné dôvody. Opakovaný návrh opozície považuje za účelovo vykonštruovaný. Kabinet pripomenul, že ho prekvapila mylná predstava navrhovateľov o ústavnom systéme SR, pretože predseda vlády podľa neho nemôže niesť zodpovednosť za priebeh rokovania a činnosť Národnej rady SR.



Pôvodne mal premiér čeliť odvolávaniu v piatok (6.9.), následne v pondelok (9.9). Ani v jednom prípade sa schôdzu poslancom nepodarilo otvoriť, plénum totiž nebolo uznášaniaschopné.