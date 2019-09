ODBORNÍCI: Operatívny lízing je aj pre malé firmy

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Pár rokov dozadu bol operatívny lízing na Slovensku ešte službou, ktorú využívali spravidla veľké nadnárodné firmy. No služby efektívneho manažmentu vozového parku vyhľadáva podľa odborníkov v posledných rokov stále viac malých a stredne veľkých podnikov a operatívny lízing zaznamenáva v segmente malých a stredných firiem stúpajúci trend.Môže za to úspora nákladov pri správe firemného vozového parku. Ten pri malých firmách tvorí približne do 10 vozidiel a pri stredne veľkých firmách 10 až 50 vozidiel. Pri operatívnom lízingu šetria podnikatelia nielen náklady na zriadenie vozového parku, no zároveň im odpadajú starosti so servisom vozidiel.tvrdí Michal Duška, obchodný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia. Poukazuje tak na jeden z najčastejších dôvodov, prečo sa majitelia malých firiem rozhodnú pre služby operatívneho lízingu. Ten firmu odbremení od množstva úkonov, ale aj skrytých poplatkov spojených s prevádzkou vozidla. Správa vozového parku je totiž v réžii spoločnosti, ktorá operatívny lízing poskytuje. Firma platí za komplexnú službu, ktorá v sebe zahŕňa obstaranie vozidla a celkový servis od nákupu diaľničných známok či výberu pneumatík, cez pravidelné servisné prehliadky vozidiel až po riešenie poistných udalostí a akútnych situácií na ceste.radí Duška.