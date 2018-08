Premiér postúpil zriaďovanie slovenských tried na riešenie rezortu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rohovce 17. augusta (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) postúpil problém so zriadením slovenských tried v ZŠ v Rohovciach na riešenie rezortu školstva. Rodičia očakávali, že premiér po svojom vyhlásení z minulého mesiaca bude konať priamo a pomôže rodičom malých detí vyriešiť problém, kam ich zapísať v školskom roku 2019/2020 na povinnú školskú dochádzku.Ako uviedla Beáta Obradovičová za Iniciatívu BKZ, dotknutí rodičia nečakali, že dostanú iba list, ktorý vedúca Kancelárie predsedu vlády SR poslala na ministerstvo školstva.doplnila Obradovičová.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR vo svojom stanovisku uviedlo, že si uvedomuje vážnosť situácie, avšak nemá žiadnym zákonom ustanovenú kompetenciu priamo riešiť problematiku plnenia povinnej školskej dochádzky.Dotknutí rodičia neočakávajú od ministerstva školstva promptné riešenie, ktoré je nutné zabezpečiť aj legislatívne. To potvrdila aj jedna z rodičov za Iniciatívu BKZ Slávka Brontvajová.dodala.Obec ako väčšinový zriaďovateľ základných škôl podľa zákona vytvára podmienky na plnenie povinnej školskej dochádzky. Ak obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky, môže základnú školu zriadiť okresný úrad v sídle kraja. Obec túto možnosť už v máji na zastupiteľstve odmietla napriek niekoľkým žiadostiam od rodičov, ktorí nazbierali 12 prvákov do prvého ročníka slovenskej ZŠ. Problém bol odložený novému obecnému zastupiteľstvu, ktoré sa sformuje po novembrových komunálnych voľbách.Rodičia z Iniciatívy BKZ poslali list predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu, ale aj predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi (SNS) či komisárke pre deti Viere Tomanovej. Očakávajú riešenie v tejto veci. Súčasne založili občianske združenie s názvom Iniciatíva BKZ, prostredníctvom ktorého budú podnikať všetky kroky, ale taktiež organizovať rôzne akcie. V tomto smere založili aj webovú stránku (www.chcemeskolu.sk), kde budú sprístupnené všetky informácie a dokumenty na jednom mieste.