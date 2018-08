Turecká kríza môže podľa zamestnávateľov zasiahnuť i slovenské firmy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) – Súčasná situácia v tureckej ekonomike môže podľa zástupcov zamestnávateľov zasiahnuť aj slovenských podnikateľov, ktorí do tejto krajiny exportujú. Vyvážané tovary sa môžu podľa nich veľmi predražiť. Závisí to však od konkrétnych kontraktov, ktoré majú firmy uzavreté. Zároveň pripomenuli, že podstatné je, v akej mene sa platí.Firmy obchodujúce s Tureckom sú v tomto čase podľa viceprezidenta Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) Petra Serinu určite znepokojené.zdôraznil s tým, že každá nestabilita a kríza spôsobuje straty v obchodnej bilancii a schopnosti obchodných partnerov platiť za odoberaný tovar.Podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR môžu byť v určitých prípadoch ohrozené aj slovenské firmy.skonštatoval viceprezident AZZZ Rastislav Machunka.Výrazný pokles kurzu meny je totiž, ako podotkol predseda Zahraničnoobchodného výboru Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Július Kostolný, veľmi zlá správa pre exportérov, pretože vyvážané tovary sa predražujú. Slovenský exportér sa však podľa AZZZ môže zabezpečiť proti kolísaniu meny tým, že sa teraz dohodne na budúcej cene za menu.opísal Machunka. Kostolný upozornil, že výraznou komplikáciou pre podnikanie by bolo naplnenie hrozby tureckého prezidenta o odstránení doláru a eura v obchodovaní s USA a Európskou úniou a prechod na národné meny. K takémuto vývoju však podľa neho nedôjde.Potenciálne riziko vidia zástupcovia zamestnávateľov skôr v tureckom bankovom sektore, kde pôsobí množstvo európskych bánk.podčiarkol Machunka.Turbulencie vyvolané pádom tureckej líry sú podľa neho dôkazom, že investori sa obávajú najhoršieho – ekonomického kolapsu Turecka. Ako dodal, obavy z politického systému v krajine spôsobili obmedzenie ich investičných aktivít v Turecku. Rétorika tureckých predstaviteľov je podľa Serinu skôr dôvodom na obavy z politických a geopolitických následkov, ako ekonomických.