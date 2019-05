Premiér: Pri holokauste nemôžeme hovoriť len o židovských obetiach

Na snímke zľava riaditeľ Divízie medzinárodných archívnych programov Amerického múzea holokaustu Radu Ioanid, slovenský premiér Peter Pellegrini a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák si pozerajú expozíciu v Americkom múzeu holokaustu v rámci návštevy Spojených štátov amerických 2. mája 2019 vo Washingtone Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke sprava slovenský premiér Peter Pellegrini a riaditeľ Divízie medzinárodných archívnych programov Amerického múzea holokaustu Radu Ioanid v Americkom múzeu holokaustu v rámci návštevy Spojených štátov amerických 2. mája 2019 vo Washingtone. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke slovenský premiér Peter Pellegrini v Americkom múzeu holokaustu v rámci návštevy Spojených štátov amerických 2. mája 2019 vo Washingtone. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke expozícia v Americkom múzeu holokaustu v rámci návštevy slovenského premiéra Petra Pellegriniho v Spojených štátov amerických 2. mája 2019 vo Washingtone. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. mája (TASR) – Ak sa hovorí o holokauste, nemožno spomínať len obete židovské, ale je potrebné hovoriť o všetkých ľuďoch, ktorí boli z rôznych titulov terčmi vyhladzovania a vraždenia. Vtedy je možné získať ešte viac podporovateľov pre myšlienku, aby sa problém nezužoval iba na židovskú genocídu, vyhlásil vo štvrtok slovenský premiér Peter Pellegrini počas návštevy Amerického múzea pamiatky holokaustu vo Washingtone po rokovaní s predstaviteľmi židovských organizácií.konštatoval.Pellegrini sa s predstaviteľmi amerických židovských organizácií rozprával aj o tom, akým spôsobom sa do politického života postupne predierajú extrémistické politické sily, z ktorých mnohé popierajú hrôzy holokaustu.uzavrel.Slovenský premiér sa počas prehliadky washingtonského múzea holokaustu stretol aj s preživšou 89-ročnou Ruth Cohenovou, ktorá skončila počas druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore Auschwitz. Prežila len so sestrou, následne emigrovala do Spojených štátov. Dnes sa usiluje o to, aby sa na minulosť nezabudlo. V múzeu do niektorých expozícií ani nechodí, pretože na to nemá silu, ale o svoje skúsenosti sa delí s mladou generáciou.uviedla.Podľa Cohenovej záleží na mladej generácii a na tom, k akým informáciám sa dostane.uviedla. Pozorne sleduje, čo sa deje v strednej Európe, o náraste podpory extrémistických strán je informovaná. Obáva sa toho, že by sa strany s takýmito tendenciami opäť dostali k moci a že by sa opakovala história. Z toho dôvodu si myslí, že o tom, čo sa počas druhej svetovej vojny stalo, je potrebné hovoriť a diskutovať.