Premiér priniesol dary do detskej nemocnice, Vianoce tam trávi 20 detí

Predseda vlády SR Peter Pellegrini v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici navštívil lekárov, sestry a ďalších zdravotníkov, ktorí sa starajú počas vianočných sviatkov o malých pacientov. Na snímke druhý zľava premiér SR Peter Pellegrini so zdravotnými pracovníkmi v priestoroch Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici 24. decembra 2019. Foto: FOTO TASR - Ján Krošlák Foto: FOTO TASR - Ján Krošlák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 24. decembra (TASR) – Práčku a sušičku priniesol na Štedrý deň do Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici ako vianočný dar predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).uviedol premiér. Spolu s práčkou a sušičkou doniesol deťom na oddelenie aj knihy a hračky.Podľa riaditeľa nemocnice Juraja Galla bude vianočné sviatky tráviť na oddeleniach 20 detských pacientov.poznamenal.Pellegrini tiež ocenil všetkých zdravotníckych pracovníkov na celom Slovensku, ktorí dennodenne slúžia a zabezpečujú zdravie pre tých, ktorí to neodkladne potrebujú.Premiér po návšteve detskej fakultnej nemocnice ešte prišiel popriať príjemné sviatky aj banskobystrickým hasičom. Ako sám uviedol, Vianoce bude tráviť so svojimi rodičmi a Štedrý večer bude podľa neho rovnaký ako v čase, keď si Vianoce pamätá po prvý raz.