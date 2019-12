Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. decembra (TASR) - Po teplom a upršanom počasí v posledných dňoch, sa včera na horách začalo konečne ochladzovať a ranné teploty klesali mierne pod nulu, rovnako ako aj dnes. Zároveň vo vyšších polohách prevádzkovateľov potešil prírodný sneh. Po víkende zostalo otvorených 10 stredísk, zväčša v Tatrách, niektoré areály boli nútené prerušiť prevádzku (napr. Bachledka, Veľká Rača, Telgárt, Jasenská dolina). V najbližších dňoch sa to však zmení a počet stredísk sa zvýši. Dnes otvárajú sezónu v Skicentre Strachan, zajtra na Plejsoch, vo Vrátnej a prevádzku obnovia aj v Jasenskej doline a na Táloch.Od štvrtka ohlásili opätovné otvorenie Krahule a Ski Krušetnica. Je predpoklad, že tento počet stredísk nie je konečný a postupne budú spustené zjazdovky aj v ďalších lokalitách. Podmienky pre zimné športy sú dobré. Snehová pokrývka od minulého týždňa poklesla, jej hrúbka sa pohybuje zväčša od 20 do 40 cm. Podklad je technický. Naďalej treba počítať s čiastočnou prevádzkou. Väčšina prevádzkovateľov potrebuje niekoľko dní na 100% dosneženie tratí. Všetko bude závisieť od počasia.Vo Vrátnej zajtra spustia sezónu v lokalite Paseky, kde sú upravené svahy Paseky I a Školská, na Plejsoch budú premávať 2 vleky v spodnej časti strediska. Donovaly majú otvorenú časť Záhradište s 2 zjazdovkami. Tam kde sa nedá lyžovať, spustia niekde lanovky pre peších turistov – napr. lanovka Donovaly – Nová hoľa bude premávať od štvrtka, Malinô Brdo od piatka a kabína z Vrátnej na Chleb premáva denne, za predpokladu dobrého počasia, bez vetra, čo môže byť dnes problém. Vzhľadom na silný vietor môže dôjsť k odstávke prepravných zariadení vo vysokohorských polohách počas dňa.Jasná sever 20-80 cm dobréJasná juh 20-40 cm dobréDonovaly – Záhradište 10-20 cm dobréOpalisko-Závažná Poruba 40-60 cm dobréTatranská Lomnica 50 cm veľmi dobréŠtrbské Pleso 30-35 cm dobréRoháče – Spálená 30–40 cm veľmi dobréKubašok-Spišské Bystré 20-30 cm dobréRoháče - Spálená 30-40 cm dobréStrednica - Ždiar 40 cm veľmi dobréStrachan - Ždiar 40-45 cm veľmi dobréMonkova dolina 35-40 cm veľmi dobréLitmanová 40 cm dobréV Alpách fúka ešte aj dnes silný vietor, ktorý priniesol zmenu počasia. Za posledné dni pripadlo vo viacerých oblastiach 10 až 25 cm nového snehu a ochladilo sa. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré. Ani vo väčšine alpských stredísk nie je k dispozícii plný stav zjazdoviek, no nad 90% tratí majú upravených talianske areály Bormio, Livigno, či Alta Badia, okolo 130 km zjazdoviek je otvorených v rakúskych strediskách Serfaus – Fiss – Ladis, Arlberg alebo St. Anton.Annaberg 25-30 cm dobréGöstling – Hochkar 20-40 cm veľmi dobréHinterstoder 0-60 cm veľmi dobréStuhleck 20-60 cm dobréStubai 70-310 cm dobréPitztal 145-285 cm dobréSölden 15-290 cm dobréHintertux 0-205 cm dobréZugspitze 100-120 cm dobréZell am See – Kaprun 20 – 145 cm dobréSerfaus – Fiss – Ladis 20-95 cm dobréSt. Anton am Arlberg 50-115 cm dobréIschgl 20–70 cm veľmi dobréKitzbühel – Kirchberg 35–55 cm dobréZillertal 30–145 cm dobréObertauern 50–80 cm veľmi dobréDavos Klosters 25-75 cm dobréZermatt - Matterhorn 55-150 cm dobréSaas-Fee 60–275 cm dobréAlta Badia 35-130 cm dobréMarmolada – Arabba 95-295 cm dobréMadonna di Campiglio 60–190 cm veľmi dobréCortina d'Ampezzo 30-130 cm dobréLivigno 85-160 cm dobré