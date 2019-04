Premiér: Prioritou vlády je uľahčenie podnikania na Slovensku

Slovenský premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. apríla (TASR) – Prioritou vlády naďalej zostáva uľahčenie podnikania na Slovensku. Skonštatoval to na piatkovom Sneme Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že ak chce Slovensko zvládnuť nevyhnutnú automatizáciu mnohých profesií a posunúť sa z montážnej dielne k produkcii s vyššou pridanou hodnotou, musí viac investovať aj do vzdelávania ľudí.Pellegrini uviedol, že slovenská ekonomika v súčasnosti zažíva dobré časy, od krízy v roku 2009 zaznamenáva historické maximá pracujúcich na riadny úväzok, klesá nezamestnanosť.priblížil premiér.Vníma, že sa zamestnávateľom nepozdáva prijímanie legislatívnych opatrení v priebehu roka.avizoval Pellegrini.Premiér tiež naznačil, že v prípade minimálnej mzdy by sa mohol zaviesť tzv. automat.avizoval premiér s tým, že by sa mohla predstaviť kombinácia opatrení tak, aby nemusela minimálna mzda vzrásť až tak extrémne rýchlo, ale aby zostalo ľuďom viac v peňaženke.dodal Pellegrini.V období rokov 2018 až 2023 budú na Slovensku potrebovať zamestnávatelia viac ako 400.000 zamestnancov. Najviac pracovných síl si vyžiada priemysel a obchod. Významný počet pracovníkov bude potrebovať aj sektor vzdelávania a stavebníctvo. Najväčší nedostatok pracovných síl bude v IT sektore a v poľnohospodárstve.myslí si premiér.Prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga však uviedol, že podnikateľom na Slovensku robia problémy viaceré legislatívne opatrenia ako zvýšenie príplatkov za prácu, rekreačné poukážky, upravili sa podmienky 13. a 14. platu, zastropoval sa dôchodkový vek, problémom je aj zvyšovanie minimálnej mzdy, meniaca sa legislatíva, ako aj nedostatok pracovnej sily.podotkol Kiraľvarga s tým, že dlhodobo sa nedarí zlepšovať podnikateľské prostredie a ekonomickú slobodu.podotkol Kiraľvarga. V uplynulom období boli podľa jeho slov schválené tri sociálne balíčky, podnikatelia sa však z médií dozvedajú o ďalších predvolebných balíčkoch.upozornil Kiraľvarga. Dodal, že sa zavádzajú nové špeciálne dane a odvody, prípadne sa predlžuje platnosť dočasne zavedených.