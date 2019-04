V Hongkongu opätovne otvorili múzeum masakru z roku 1989

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hongkong 26. apríla (TASR) - Múzeum dokumentujúce masaker, ku ktorému došlo v roku 1989 na pekinskom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men), v piatok v Hongkongu opätovne otvorili po troch rokoch prerušenia jeho činnosti. Informoval o tom denník Mainiči šimbun s odvolaním sa na tlačovú agentúru Kjódó.Inštitúciu oživili krátko pred 30. výročím krvavého zásahu proti prodemokratickému protestu v čínskej metropole.vyhlásil Albert Ho, šéf skupiny prevádzkujúcej toto múzeum.V múzeu sú vystavené predmety súvisiace s incidentom, ako aj fotografie, výstrižky z dobovej tlače a odtajnené vládne dokumenty zaznamenávajúce priebeh vtedajších udalostí. Múzeum po prvý raz otvorili v roku 2014 v komerčnej budove, avšak po právnych sporoch s vlastníkom nehnuteľnosti boli prevádzkovatelia nútení ho zatvoriť.Nová lokalita múzea sa nachádza v hongkonskej štvrti Ťiou-lung (Kowloon). Múzeum prevádzkuje nezisková organizácia Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China, ktorá každoročne usporadúva spomienkové podujatia na pamiatku obetí masakru. K hlavnému zásahu došlo v noci na 4. júna 1989." uviedol pre Kjódó istý 60-ročný bývalý učiteľ z Hongkongu.Demonštrácie za nastolenie základných ľudských práv, slobody slova a proti komunistickej vláde sa konali pod študentským vedením na Tchien-an-men od 15. apríla do 4. júna. Ich potlačenie armádou si vyžiadalo zhruba 10.000 mŕtvych.