Pondelok 22.12.2025
Meniny má Adela
Denník - Správy
22. decembra 2025
Premiér R. Fico s ministrom J. Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové
Zatiaľ nie je jasné, kedy presne pustia autá. Minister dopravy Jozef Ráž predpokladá, že by to malo byt najneskôr o siedmej. Šoférom nový úsek ušetrí približne 15 minút.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok odovzdala do užívania nový úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové. Slávnostnú pásku pri západnom portáli tunela prestrihli spoločne s predstaviteľmi NDS a dodávateľa premiér Robert Fico (Smer-SD) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Tunel Višňové, ktorého výstavba trvala s niekoľkými prestávkami viac ako 27 rokov, budú môcť motoristi využívať od večerných hodín.
„Diaľničný úsek Lietavská Lúčka - Dubná Skala je pre tento región a pre celé Slovensko doslova požehnaním. Ak pod Strečnom každý deň prechádza 20.000 vozidiel, z toho štvrtina nákladných, tak si všetci vieme predstaviť, aká to bude obrovská úľava pre tento región a pre ľudí, ktorí tadiaľ cestujú,“ uviedol vo svojom príhovore Fico.
Minister Ráž predpokladá, že tunel sa podarí v pondelok sprejazdniť najneskôr o 19.00 h. „Možno to bude aj skôr, ale bude treba odpratať všetku techniku, ktorá slúži k slávnostnému otvoreniu. Pevne verím, že dnes od večerných hodín bude tunel sprejazdnený,“ poznamenal Ráž.
Pripomenul, že odovzdaním tunela Višňové stúpne aj využívanie úseku Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka. „Tunely Ovčiarsko a Žilina málokto využíval a až teraz pri otvorení Višňového ich stavba nadobudne zmysel. Celkových 25 kilometrov diaľnice výrazne pomôže a skráti cestu popod Strečno,“ zdôraznil Ráž.
Prieskumná štôlňa najdlhšieho slovenského tunela sa začala raziť ešte v roku 1998 a prerazili ju s dvojročným oneskorením v septembri 2002. Samotná výstavba tunela sa však začala až o 12 rokov neskôr. Úsek D1 s tunelom Višňové začalo pôvodne stavať združenie firiem Salini Impregilo a Dúha, s ktorým však Národná diaľničná spoločnosť v marci 2019 ukončila zmluvu. Verejnú súťaž na dostavbu diela vyhrala stavebná firma Skanska.
Tunel Višňové má celkovú dĺžku 7,5 kilometra a ide o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela má 13,5 kilometra. Úsek je súčasťou plánovaného komplexného prepojenia Bratislavy a Košíc.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
