Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Adela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

22. decembra 2025

Ázijské akciové trhy v pondelok stúpli


Tagy: ázijské akciové trhy Ropa Zlato

Ázijské trhy v pondelok stúpli a cena zlata dosiahla rekordné maximum po tom, ako najnovšie údaje z USA posilnili nádeje na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. Zároveň ustúpili aj obavy zo zvýšených ...



Zdieľať
gettyimages 1336241714 676x488 22.12.2025 (SITA.sk) - Ázijské trhy v pondelok stúpli a cena zlata dosiahla rekordné maximum po tom, ako najnovšie údaje z USA posilnili nádeje na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. Zároveň ustúpili aj obavy zo zvýšených výdavkov na umelú inteligenciu.


Investorov v úvode tohto mesiaca zneistili obavy, že americká centrálna banka by mohla na začiatku budúceho roka pozastaviť ďalšie uvoľňovanie menovej politiky.

Index hongkonskej burzy Hang Seng si prilepšil o 0,2 percenta na 25 733,39 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,7 percenta a uzavrel na úrovni 3 917,36 bodu. Hlavný japonský index Nikkei 225 stúpol o 1,8 percenta na 37 834,25 bodu

Ľahká americká ropa zdražela o 1,2 percenta na 57,21 dolára (približne 52,60 eura) za barel a cena severomorskej ropy Brent sa zvýšila o 1,1 percenta na 61,16 dolára (približne 56,30 eura) za barel. Cena zlata sa vyšplhala na 4 420,30 dolára (približne 4 067,90 eura) za uncu.


Zdroj: SITA.sk - Ázijské akciové trhy v pondelok stúpli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ázijské akciové trhy Ropa Zlato
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Premiér R. Fico s ministrom J. Rážom slávnostne otvorili tunel Višňové
<< predchádzajúci článok
Prečo je kvalitná internetová stránka kľúčom k rastu vášho podnikania?

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 