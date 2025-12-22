|
Pondelok 22.12.2025
Denník - Správy
22. decembra 2025
Ázijské akciové trhy v pondelok stúpli
Tagy: ázijské akciové trhy Ropa Zlato
Ázijské trhy v pondelok stúpli a cena zlata dosiahla rekordné maximum po tom, ako najnovšie údaje z USA posilnili nádeje na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. Zároveň ustúpili aj obavy zo zvýšených ...
22.12.2025 (SITA.sk) - Ázijské trhy v pondelok stúpli a cena zlata dosiahla rekordné maximum po tom, ako najnovšie údaje z USA posilnili nádeje na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. Zároveň ustúpili aj obavy zo zvýšených výdavkov na umelú inteligenciu.
Investorov v úvode tohto mesiaca zneistili obavy, že americká centrálna banka by mohla na začiatku budúceho roka pozastaviť ďalšie uvoľňovanie menovej politiky.
Index hongkonskej burzy Hang Seng si prilepšil o 0,2 percenta na 25 733,39 bodu. Čínsky akciový index Shanghai Composite si pripísal 0,7 percenta a uzavrel na úrovni 3 917,36 bodu. Hlavný japonský index Nikkei 225 stúpol o 1,8 percenta na 37 834,25 bodu
Ľahká americká ropa zdražela o 1,2 percenta na 57,21 dolára (približne 52,60 eura) za barel a cena severomorskej ropy Brent sa zvýšila o 1,1 percenta na 61,16 dolára (približne 56,30 eura) za barel. Cena zlata sa vyšplhala na 4 420,30 dolára (približne 4 067,90 eura) za uncu.
Zdroj: SITA.sk - Ázijské akciové trhy v pondelok stúpli © SITA Všetky práva vyhradené.
