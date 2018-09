Premiér: Rezort práce predloží úpravu financovania sociálnych služieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. septembra (TASR) – Žiadne zo zariadení sociálnych služieb, ktoré sa dostalo do ťažkostí nie vlastnou vinou, by nemalo byť zatvorené a žiaden klient by nemal zostať na ulici. Deklaroval to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vo štvrtok po rokovaní so zástupcami samospráv a predstaviteľmi Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb. Do 12. októbra by zároveň malo ministerstvo práce predložiť úpravu vzorcov, ktoré definujú, čo sú oprávnené náklady, čo sa má financovať a podobne.priblížil Pellegrini s tým, že to potvrdili aj samotní predsedovia VÚC aj podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ľubomír Lőrincz.Premiér zároveň skonštatoval, že do 12. októbra, keď bude zasadnutie predsedov samosprávnych krajov SK8 a zasadať bude aj ďalšie predsedníctvo ZMOS, ministerstvo práce predloží po dohode s nimi úpravu vzorcov, ktoré definujú, čo sú oprávnené náklady, čo sa má a nemá financovať.dodal. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) avizoval, že vzorec bude pravdepodobne upravený tak, aby sa spriemerovali aj náklady klienta.Úpravu vzorca podľa Anny Ghannamovej z platformy podporilo aj SK8.zdôraznila.Požiadavka neverejných poskytovateľov o doplatenie desať miliónov eur od štátu, je podľa neho zatiaľ otvorená. Podľa Ghannamovej však zostáva faktom, že paušálne zo zákona boli zvýšené náklady pre neverejných poskytovateľov. Sumu desať miliónov eur vyrátali členovia platformy na základe konkrétnych uzatvorených mesiacov máj a jún, kde sa podľa Ghannamovej premietli zvýšené náklady.upozornila.ZMOS presadzuje systémové riešenie, pričom podľa Lőrincza zastupuje aj ostatných obyvateľov, nielen tých, ktorí potrebujú sociálnu službu.skonštatoval Lőrincz.Pellegrini pripomenul, že štát od 1. januára 2018 podľa stupňa odkázanosti prispieva každému občanovi SR rovnako, bez ohľadu na to, či je v domove sociálnych služieb VÚC, mesta alebo v súkromnom zariadení. Otázkou podľa neho je, ako je táto spravodlivosť uplatňovaná na úrovni samosprávnych krajov. Zároveň dodal, že VÚC oproti roku 2017 zvýšili svoje rozpočty, ktoré smerujú do oblasti sociálnych služieb o viac ako 12 miliónov eur. Štát zasa zvýšil príspevky na oblasť poskytovania sociálnych služieb o ďalších 30 miliónov eur, dodal premiér.