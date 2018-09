Súd predvolá vo veci odmien na piešťanskom letisku aj T. Mikuša

Na archívnej snímke bývalý predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Piešťany/Trnava 13. septembra (TASR) – Na Okresnom súde v Piešťanoch pokračovalo v stredu 12. septembra pojednávanie vo veci bývalého člena predstavenstva piešťanského letiska a súčasného hlavného kontrolóra mesta Trnava Vladimíra Krátkeho. Ten žiada od spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., ako člen jeho bývalého vedenia, vyplatenie odmien vo výške 38.000 eur, s ďalšími poplatkami ide o takmer 50.000 eur. Členom predstavenstva bol od júna 2009 do októbra 2012.Právni zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ako hlavného akcionára spoločnosti trvali na vypočutí bývalých členov vedenia letiska, ktorí opakovane podpísali uznania finančných záväzkov.vysvetlila advokátka Katarína Bruncková.Vladimír Krátky, ktorý sa po pôsobení v letiskovej spoločnosti stal prednostom Obvodného úradu Trnava, je dnes hlavným kontrolórom mesta Trnava. Účasť mal na 22 zasadnutiach, jedna vychádza v priemere na 1700 eur.vyjadril sa už v minulosti predseda TTSK Jozef Viskupič. Podľa neho ide o nemorálne odmeny, ktorých by sa mal vzdať nielen Krátky, ale aj ostatní predstavitelia vtedajšieho vedenia letiska.dodal.Ďalšie pojednávanie bolo vytýčené na 14. novembra 2018. Informoval hovorca TTSK Patrik Velšic.