Premiér sa postavil na stranu kultúrnej obce a divákov. Podporil postupné otváranie podujatí

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Premiér Eduard Heger (OĽaNO) tvrdí, že kultúra je pre jeho vládu dôležitá a súhlasí s predstaviteľmi kultúrnej obce v tom, že by sa mala aj kultúra postupne otvárať aj verejnosti. Vyhlásil to vo svojom profile na sociálnej sieti.Premiér spresnil, že ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) v stredu 5. januára predstavila nový kultúrny semafor. Heger si tiež vyžiadal odborné stanovisko rezortu zdravotníctva, aby sa mohli kultúrne podujatia bezpečne otvoriť s ohľadom na epidemickú situáciu.„Je to práve kultúra, ktorá nás podnecuje kriticky myslieť, rozširuje naše vnímanie emócií a sveta okolo nás. Viem, že pre váš sektor je pandémia likvidačným tornádom a ďakujem vám, že ste doteraz rešpektovali opatrenia a mnoho umelcov verejne podporilo očkovanie,“ vyhlásil Heger.Premiér očakáva, že príslušné rezorty do konca týždňa odkomunikujú, za akých podmienok by mohli byť otvorené divadlá, koncertné sály a kiná.