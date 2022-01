Vládnuť bez hnutia Sme rodina nie je možné, tvrdí predseda parlamentu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2022 (Webnoviny.sk) - Koalícia by bez hnutia Sme rodina vládnuť nedokázala. Myslí si to predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár , ktorý to povedal v rozhovore pre agentúru SITA. Kollár to odôvodňuje tým, že by koalícia nemala v Národnej rade SR dostatok hlasov, konkrétne iba 74, takže by nedisponovala potrebnou väčšinou 76 poslancov.„Myslíte si, že tí dvaja nezaradení poslanci (Miroslav Kollár a Tomáš Valášek, pozn. SITA) budú hlasovať za všetko, čo si vláda vymyslí? Nie, museli by s nimi začať obchodovať, kupčiť. Navyše, to nie je také jednoduché, jedenkrát sa dá, že naženiete všetkých koaličných poslancov na hlasovanie, ale, ak máte normálne fungovať, tak to nie je možné,“ ozrejmil šéf zákonodarného orgánu. Nie každý zákon totiž má podľa jeho slov úplnú podporu parlamentu.