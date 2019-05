Premiér sa stretol s riaditeľmi nemocníc, ukázali mu, čo zlepšili

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 16. mája (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD) sa vo štvrtok na Úrade vlády (ÚV) SR stretli s manažmentmi štátnych nemocníc. Hovorili spolu o aktuálnom stave budov zdravotníckych zariadení. Predstavitelia kabinetu dostali prednedávnom od študentov Knihu plesní s fotkami zo slovenských nemocníc. Manažmenty im zase priniesli knihy, v ktorých zhrnuli, čo opravili.vyhlásil po stretnutí Pellegrini. Poukázal na to, že investície sú v súčasnosti najvyššie v histórii Slovenska. Spomenul napríklad výstavbu nemocníc v Martine, Banskej Bystrici či Bratislave, alebo zlepšovanie vybavenia nemocníc. Zdá sa mu, že o investíciách sa málo hovorí.skonštatoval Pellegrini. Potvrdil, že riaditelia sú si problémov vedomí. Ministerka Kalavská deklarovala, že sa do konca svojho mandátu bude snažiť nedostatky, za ktoré sa ospravedlnila, odstrániť.Šéf kabinetu sa so študentmi stretol začiatkom mája. Tí vyzbierali okolo 200 fotografií z nemocníc po celom Slovensku. Po tom, čo videl fotografie, zostal "zhrozený". Vo štvrtok skonštatoval, že značná časť z nich už v súčasnosti nie je aktuálna. "ozrejmil Pellegrini. Napriek tomu, že nedostatky považuje skôr za kozmetické, upozornil, že ich riešenie je dôležité, keďže vytvárajú celkový dojem pacientov z prostredia, v ktorom sa liečia.Manažmenty nemocníc premiérovi podľa jeho slov garantovali, že v najbližších týždňoch a mesiacoch urobia všetko pre to, aby odstránili aj tie najmenšie nedostatky.zhrnul Pellegrini.