Zóny s regulovaným parkovaním plánuje Bratislava zaviesť od roka 2021

Bratislava 16. mája (TASR) – Zóny s regulovaným parkovaním v Bratislave plánuje magistrát zaviesť až od roku 2021. Uviedol to na sociálnej sieti primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Spustenie parkovacej politiky v Bratislave doteraz mesto predpokladalo v druhej polovici roka 2020. Šéf bratislavskej samosprávy však tvrdí, že je fér najprv pripraviť lepšiu MHD a parkoviská.tvrdí Vallo. Regulované parkovanie bude podľa jeho slov len v konkrétnych zónach, ktoré plánujú zaviesť od roku 2021.deklaruje primátor.Vallo tvrdí, že je férové pred zavedením zón, kde bude regulované parkovanie, ponúknuť Bratislavčanom spoľahlivú a lacnejšiu alternatívu pre dopravu v meste.spresnil primátor na sociálnej sieti. Pre tých, ktorí do Bratislavy dochádzajú, chcú vybudovať do roku 2021 minimálne 12 nových záchytných parkovísk v Bratislavskom kraji.O tom, kedy presne a za akých podmienok bude parkovacia politika prijatá, majú rozhodovať v júni bratislavskí mestskí poslanci. Hlavné mesto zverejní 22. mája návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) k pripravovanej parkovacej politike. V ten istý deň sa uskutoční aj verejné prerokovanie o 17.30 h v bratislavskej Starej tržnici. Po 22. máji bude plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu Bratislavčania zasielať mestu oficiálne pripomienky k parkovacej politike.Magistrát navrhuje štyri tarifné pásma za hodinové parkovania, kde sa má platiť od 0,50 eura do dvoch eur za hodinu. Rezidenti si majú za parkovaciu kartu zaplatiť za prvé auto v domácnosti 49 eur za rok, za druhé 150 eur a za tretie 500 eur za rok. Abonenti od 500 až po 1500 eur za rok. Verejnosť sa môže dozvedieť viac o plánovanej parkovacej politike v Bratislave na webe hlavného mesta.