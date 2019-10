Premiér: Slovensko v sociálnej práci s deťmi urobilo obrovský pokrok

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini počas rozhovoru s novinármi na oceňovaní za Sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám v Bratislave 8. októbra 2019. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) – Slovensko za posledné roky urobilo v sociálnej práci s deťmi obrovský pokrok. Zásadnou zmenou je, že štát upustil od umiestňovania detí do bežných detských domovov, no najmä to, že vláda prijíma veľa opatrení, aby deti mohli zostať u rodičov. Povedal to v utorok pri otvorení podujatia Sociálny čin roka premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).povedal premiér. Pellegrini zdôraznil, že si váži všetkých pracovníkov, ktorí pracujú v sociálnej oblasti, nielen pri starostlivosti o deti, ale aj pri starostlivosti o starých a chorých, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu.Premiér podotkol, že štát sa bude musieť zaoberať spravodlivým odmeňovaním týchto zamestnancov.povedal Pellegrini a zároveň pripomenul, že aj týchto zamestnancov sa dotkne januárové plánované zvýšenie platov.dodal Pellegrini.