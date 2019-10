Rakúsko predĺži kontroly na hraniciach s Maďarskom a Slovinskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luxemburg 8. októbra (TASR) - Rakúsko od 11. novembra o polroka predĺži kontroly na hraniciach s Maďarskom a Slovinskom. Oznámil to v utorok v Luxemburgu po skončení prvého dňa rokovaní ministrov vnútra šéf rakúskeho rezortu Wolfgang Peschorn, uviedla agentúra APA.Kontroly budú predĺžené do polovice mája 2020. Podľa Peschorna sa totiž ukázalo, že zavedenie hraničných kontrol vmá pozitívny vplyv na migračné toky, najmä v súvislosti s pašeráctvom.Slovinský minister vnútra Boštjan Poklukar vyjadril s rozhodnutím Rakúska nesúhlas.povedal Poklukar.Rakúsko podľa Poklukara nereagovalo na návrh Slovinska na vytvorenie zmiešaných hliadok na spoločných hraniciach, hoci takéto hliadky už fungujú na hraniciach Slovinska s Chorvátskom a Talianskom.Peschorn uviedol, že o znovuzavedení hraničných kontrol hovoril v utorok v Luxemburgu so zástupcami Maďarska a Slovinska. Rakúsko urobí všetko pre to, aby bolo dopad tohto opatrenia na obyvateľov prihraničných oblastí čo najmenší. Takisto hovoril aj o zavádzaní alternatívnych opatrení na zabránenie pašeráctvu.Rakúsko zaviedlo kontroly na hraniciach s Maďarskom a Slovinskom na jeseň 2015 v súvislosti s masovým prílevom utečencov. Odvtedy ich platnosť viackrát predĺžilo, naposledy v apríli tohto roka.Nemecké ministerstvo vnútra koncom septembra oznámilo, že Nemecko predĺži kontroly na hraniciach s Rakúskom o šesť mesiacov, pretože zaznamenalo vysoký počet ich nelegálnych prekročení.