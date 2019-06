Premiér: SR podporí cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 18. júna (TASR) - Slovensko podporuje, aby si EÚ stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to vyhlásil v utorok po stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, ktorá tento krok uvítala. Na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 vládu SR vyzvalo aj osem zo 14 slovenských europoslancov.O postoj Slovenska sa podľa Pellegriniho slov zaujímal aj generálny tajomník OSN António Guterres. "vysvetlil.Pellegrini bude podľa svojich slov pozitívny postoj prezentovať na stretnutí Rady EÚ, prezidentka potom na septembrovom klimatickom samite hláv štátov v New Yorku. "povedala v tejto súvislosti Čaputová.Podľa iniciátora výzvy europoslancov Martina Hojsíka (PS) sa k záväzku dosiahnuť nulovú bilanciu emisií zatiaľ prihlásilo 18 z 28 krajín EÚ - Belgicko, Británia, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko. Nedávno tento cieľ podporil aj pápež František.Poslanci zároveň žiadajú udržanie globálneho otepľovania pod hranicou 1,5 stupňa Celzia. "" myslí si Hojsík.Pod výzvu sa podpísali Martin Hojsík, Michal Šimečka (obaja Progresívne Slovensko), Monika Beňová (Smer-SD), Michal Wiezik, Vladimír Bilčík (obaja Spolu), Peter Pollák (OĽaNO), Ivan Štefanec a Miriam Lexmann (obaja KDH).