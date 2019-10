Premiér: Treba hľadať cesty, ako dostať reformu justície do parlamentu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. októbra (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) si myslí, že bude treba hľadať iné cesty, ako dostať do parlamentu návrh na reformu justície. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády v reakcii na neschválenie pozmeňovacích návrhov ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) poslaneckými klubmi v Národnej rade (NR) SR.Na otázku, prečo sa pozmeňovacie návrhy nedostali do novely zákona, Pellegrini povedal, že sa treba pýtať ministra spravodlivosti. Ten pre novinárov uviedol, že s pozmeňovacími návrhmi nesúhlasili poslanecké kluby SNS a Smeru-SD, rovnako ako aj časť opozície.Podľa premiéra sú však zmeny v kompetenciách justičných orgánov pripravené odborne a boli odborníkmi hodnotené pozitívne.Pellegrini vníma, že aj bez legislatívnych zmien sa začala akási očista súdov, avšak je to podľa neho až na základe tlaku a iných argumentov. "Preto si myslím, že je potrebné tie pozmeňovacie návrhy prijať," doplnil. Premiér si myslí, že by sa mohlo využiť skrátené legislatívne konanie na decembrovej schôdzi NR SR, kde by to podľa neho mohlo „hladko prejsť“.